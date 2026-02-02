Καιρός αύριο: Συννεφιά και τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας – 7 μποφόρ στο Ιόνιο

Γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο (3/2/2026) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες μόνο νεφώσεις να σημειώνονται κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη Θράκη τους 8 βαθμούς κελσίου, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικων βροχών έως και το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία έως και το απόγευμα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους στα Δωδεκάνησα αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.