Καιρός αύριο: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία – Ισχυροί άνεμοι και τοπικές καταιγίδες

Ο καύσωνας του καλοκαιριού όλο και πλησιάζει αφού η θερμοκρασία αύριο (22/6/2026) θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο και Μακεδονία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αυτός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά, μάλιστα μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ανατολικά και δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, μάλιστα στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.