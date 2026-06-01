Καιρός αύριο: Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία – Έως 6 μποφόρ στα νότια

Με πολύ ζεστές θερμοκρασίες στον καιρό θα ξεκινήσει και η αυριανή μέρα (2/6/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στην ανατολική Στερεά. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε κάποιες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αφού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια θαλάσσια δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.