Καιρός αύριο: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας θα έχει ο καιρός αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη 6, βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.