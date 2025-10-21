Καιρός αύριο: Ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά – Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα

Αντιμέτωπο με ισχυρές καταιγίδες θα έρθει αύριο, Τετάρτη (22/10/2025), το Ιόνιο αλλά και τα δυτικά ηπειρωτικά σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς στα νότια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους θα να είναι ισχυρές. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα δούμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 21 και κατά τόπους τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και κατά τόπους 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες -Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.