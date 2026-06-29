Καιρός αύριο: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός για αύριο Δευτέρα (29.06.2026) σύμφωνα με την ΕΜΥ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.