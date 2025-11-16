Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο – Πέφτει η θερμοκρασία στα νότια

Φθινοπωριάζει από τη Δευτέρα (17.11.2025) ο καιρός καθώς αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στα νότια ενώ θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Όπως αναφέρει η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, αύριο θα κυριαρχήσουν τα σύννεφα που κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνά. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.