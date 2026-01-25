Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες με 8 μποφόρ και ομίχλες – Αναλυτική πρόγνωση

Χαλάει πάλι ο καιρός αύριο Κυριακή 25 Ιανουαρίου με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στα ανατολικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, οι οποίες από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στα νότια τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη και από τις βραδινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα, οπότε τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.