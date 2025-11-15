Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικη Κυριακή με θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου και μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Ανοιξιάτικος ο καιρός και την Κυριακή (16.11.2025) με λίγα σύννεφα να σχηματίζονται τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν το πολύ έως 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτερο του 23 βαθμούς Κελσίου.
Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αλλά οι συνθήκες θα ευνοήσουν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.
Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους από τις απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.
Άνεμοι: Στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.
Άνεμοι: Στις Κυκλάδες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Στην Κρήτη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι έως 4 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
