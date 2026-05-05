Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας με λίγη συννεφιά

Ο καιρός αύριο Τρίτη 5 Μαΐου γίνεται και πάλι ανοιξιάτικος σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ με την θερμοκρασία να ανεβαίνει σε όλη τη χώρα.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Τρίτη 5 Μαιου θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.