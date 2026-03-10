Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας και μποφόρ στο Αιγαίο

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και στα δυτικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.