Καιρός: Αρχίζει η 4ήμερη ψυχρή εισβολή με ανέμους 8 μποφόρ – Οι περιοχές που θα χιονίσει

Οι λιακάδες ήταν ένα μικρό διάλειμμα του καιρού όπως φαίνεται, αφού οι χαμηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν και μάλιστα αυτή τη φορά, το κρύο θα κρατήσει τέσσερις μέρες, ενώ τα μποφόρ στα πελάγη (7 με 8), δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Από το Σάββατο (17/1/26) ο καιρός γίνεται ξανά άκρως χειμωνιάτικος σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να κρατήσει μέχρι και την Τρίτη (20/1/26).

Στο διάστημα αυτό, θα επικρατούν χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες ενώ η πτώση που θα καταγραφεί θα είναι της τάξεως των 8 με 10 βαθμών. Δηλαδή από τους 16 βαθμούς Κελσίου, θα πάμε στους 8…

Οι περιοχές με πιο άστατο καιρό

Τμήματα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχές της Θεσσαλίας

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Χιόνια αναμένονται και στην Αττική πάνω από τα 500 μέτρα

Στην Εύβοια και τις Σποράδες πάνω από τα 500 μέτρα

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησο

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο

Στις Κυκλάδες στα ημιορεινά αλλά και στην Κρήτη στα ορεινά

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 17/1/26

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου Αιγαίου, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 με 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, ενισχυόμενοι σε 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 4 ενισχυόμενοι σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.