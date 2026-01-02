Καιρός: Ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία το Σάββατο – Φθινοπωρινό σκηνικό το επόμενο 15ήμερο

Μετά τις πολικές θερμοκρασίες της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός μαλακώνει με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και το πρώτο δεκαπενθήμερο του νέου έτους να είναι φθινοπωρινό.

Οι προβλέψεις για τον καιρό των επόμενων ημερών αναφέρουν ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αύριο Σάββατο η υδράργυρος θα ανέβει και άλλο αγγίζοντας του 19 βαθμούς Κελσίου.

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς υποστηρίζει ότι τις επόμενες 15 ημέρες η εικόνα του καιρού δεν παραπέμπει σε «βαρύ» χειμώνα, ωστόσο, θα υπάρχουν κάποιες βροχές.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Ανάλυση της τάσης του καιρού για το επόμενο 15ήμερο. Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαικού Κέντρου (ECMWF) .

Η εικόνα που προκύπτει δεν παραπέμπει σε «βαρύ» χειμώνα, αλλά σε μια τυπική χειμερινή κυκλοφορία χαμηλής έντασης, με διαταραχές που περνούν χωρίς να αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα.

Ανάλογη είναι και η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσιάκη που χαρακτηρίζει φθινοπωρινές τις επόμενες ημέρες. «Μετά και τις παγωνιές των τελευταίων ημερών, αλλάζει σιγά σιγά η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μας έρχονται θερμοτερες και υγρότερες αέριες μάζες κι έτσι οι επόμενες αρκετές ημέρες θα χαρακτηριζονται από φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες με αρκετές βροχές, υψηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια πλέον στα ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας».

Ο καιρός το Σάββατο (04.01.2026)

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές και σποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη, την κεντρική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (04.01.2026)

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 17 με 19 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (05.01.2026)

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Ο καιρός την Τρίτη (06.01.2026 – Θεοφάνεια)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και από το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός την Τετάρτη (07.01.2026)

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.