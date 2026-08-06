Καιρός: Ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία, επιμένουν οι δυνατοί άνεμοι – Τριήμερο κύμα ζέστης με 40°C από το Σάββατο

Αισθητή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από το Σάββατο, ενώ ήδη σήμερα Πέμπτη (6.8.26) ο υδράργυρος έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του καιρού, έρχεται ένα ισχυρό κύμα ζέστης με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ την ίδια ώρα τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι και στα βόρεια δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή σήμερα, φτάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και κατά τόπους πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

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Ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει από το Σάββατο, καθώς η ζέστη θα ενταθεί περαιτέρω. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Μακεδονία, γύρω από τα Γιαννιτσά, στη Λάρισα, γύρω από το Αγρίνιο και στο Άργος.

Η ίδια κάνει λόγο για ένα «περίεργο κοκτέιλ από μελτέμια και ζέστη», επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ξηρές. Όπως ανέφερε, «το μελτέμι είναι ενεργό και ισχυρό», με ανέμους 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως 7 μποφόρ, την ώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα.

Η συνύπαρξη υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρών ανέμων διατηρεί τον κίνδυνο πυρκαγιών σε υψηλά επίπεδα, γι’ αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.