Καιρός: Αλλαγή σκηνικού την Πρωτομαγιά με «βουτιά» της θερμοκρασίας και βροχές – Αναλυτική πρόγνωση

Περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη θα θυμίζει ο καιρός την Πρωτομαγιά καθώς θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Μπορεί ο καιρός να ήταν άκρως καλοκαιρινός και με υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες όμως αυτό αλλάζει την Πρωτομαγιά με βροχές καταιγίδες και κρύο.

Θα κυριαρχήσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και πολύ ισχυροί άνεμοι σε εντάσεις 7-8 μποφόρ σύμφωνα με την πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου στο Mega.

Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές περιμένουμε σε όλη τη χώρα και από το μεσημέρι πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική-νότια Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως και 10 βαθμούς, συγκριτικά με τα ανοιξιάτικα επίπεδα των προηγούμενων ημερών και θα φτάσει το μεσημέρι τους 10-16 στα βόρεια, 15-18 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 19 στα δυτικά.

Σχετικά υψηλότερες θα παραμείνουν στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα με 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί μέχρι 6, και στο Αιγαίο 7 και 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου «στην Αττική θα έχουμε μουντό καιρό, με συννεφιά και κατά διαστήματα θα ψιχαλίζει ή θα βρέχει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-16 βαθμούς, βορειοανατολικοί οι άνεμοι 5-7 μποφόρ.

Αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται πυκνή συννεφιά και βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-15 βαθμούς, με βόρειους ανέμους μέχρι 4, το πρωί 5 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο (02/05/2026) τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο. Το κρύο θα είναι έντονο νωρίς το πρωί, με μονοψήφιες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα ενώ το μεσημέρι οι χαμηλές τιμές θα διατηρηθούν και θα κυμανθούν κοντά στους 16-18 βαθμούς και έως 19-20 στα δυτικά και νότια.

Πολύ ισχυρούς ανέμους θα έχουμε στα πελάγη, και κυρίως στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ.

Την Κυριακή (03/05/2026) βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και στο Αιγαίο, με βελτίωση όμως προς το βράδυ καθώς τα φαινόμενα πλέον θα περιοριστούν προς τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί κοντά στους 16-17 βαθμούς και στη δυτικά έως 20 και οι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, και το βράδυ από τα βόρεια θα αρχίσουν να υποχωρούν.

Δείτε live την πορεία του καιρού

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πρωτομαγιά

Σύμφωνα με την ΕΜΥ στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση στα βορειοανατολικά τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 16 με 17και τοπικά στα νότια τους 18, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Meteo

Για την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη.

Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και πιθανόν της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12 βαθμούς), 9 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου), 13 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 17 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στον Πατραϊκό Κόλπο ισχυροί 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, με βροχές κατά διαστήματα περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.