Καιρός – Αλεξανδρούπολη: «Από θαύμα δεν σημειώθηκαν δυστυχήματα» λέει μετεωρολόγος για τις ριπές ανέμου 154 χιλιομέτρων την ώρα

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι στην Αλεξανδρούπολη. Ριπές που έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και διήρκεσαν περίπου 15 λεπτά, ξερίζωσαν δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και διακοπές στην κυκλοφορία.

Ο συντονισμός, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι απαιτούμενες άμεσες ενέργειες για την προστασία των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και η «ταυτότητα» του έντονου καιρικού φαινομένου με τους θυελλώδεις ανέμους που «χτύπησαν» την Αλεξανδρούπολη, ήταν στην ατζέντα της έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) την Κυριακή (11.01.2026).

Στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, «Δημόκριτος», τρία εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές.

Στην Αλεξανδρούπολη θα βρίσκεται τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (ΔΑΦΚ – Β.Ε.), προκειμένου να προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε ο πρόσφατος ανεμοστρόβιλος στην πόλη.

Περιγράφοντας το φαινόμενο ο μετεωρολόγος του Αερολιμένα «Δημόκριτος», Θεόδωρος Αντωνόπουλος έκανε λόγο για «μία πνοή αέρα ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μέσα στην πόλη».

Ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε από συστάδες καταιγίδων δυτικά της Σαμοθράκης, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου περίπου στις 18.30 και που πολύ γρήγορα -με ταχύτητα περίπου 20-25 ναυτικών μιλίων- κατευθύνθηκε προς τις ακτές της Αλεξανδρούπολης με τη μορφή πλέον πολύ έντονων καθοδικών ρευμάτων που κινούνται από το κέντρο της καταιγίδας προς την επιφάνεια του εδάφους, «χτυπώντας» την πόλη στις 19.02 με ταχύτητα μέχρι 154 χλμ/ώρα στο λιμάνι και 130 χλμ/ώρα στον αερολιμένα.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο ήταν ένα τοπικό φαινόμενο το οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να προβλεφθεί, με τη μέγιστη ταχύτητα του ανέμου -154 χλμ/ώρα- να διαρκεί μόλις 10-15 δευτερόλεπτα και ευτυχώς χωρίς τη δυναμική εκδήλωσης και νεότερων καταιγίδων.

Σημειώνει πως κάθε καταιγίδα έχει τη δυναμική δημιουργίας καθοδικών ρευμάτων, είθισται όμως αυτό να παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς και θερμούς μήνες τότε που η αντίθεση των θερμοκρασιών είναι τέτοια που δημιουργεί πολύ έντονες καταιγίδες.

Τα πολύ έντονα καθοδικά ρεύματα με πολύ έντονο σχηματισμό είναι μία κατάσταση που βιώνουμε το καλοκαίρι με τα μπουρίνια, εξηγεί ο κ. Αντωνόπουλος, συμπληρώνοντας πως από θαύμα δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή δυστυχήματα καθώς η ώρα και η μέρα εκδήλωσης δεν ήταν απαγορευτικές για την κυκλοφορία των πολιτών, ενώ η ταχύτητα εμφάνισης του καταστροφικού αέρα δεν έδωσε τη δυνατότητα προειδοποίησης μέσω του 112.

Κήρυξη του Νομού σε κατάσταση γενικής επιφυλακής από τον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Έβρου

Ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Έβρου, Αρχιπύραρχος Πασχάλης Χουρτερούδης μίλησε για ένα πολύ δυναμικό και πολύ ακραίο φαινόμενο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του οποίου δημιουργήθηκαν άμεσα 22 συνεργεία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας 48 πυροσβέστες και πέντε επικεφαλής αξιωματικοί προέβησαν στην κοπή -κατόπιν αυτοψίας- δέντρων. Διευκρινίζει πως προτεραιοποιούνται τα ιδιαίτερης επικινδυνότητας συμβάντα τα οποία εντοπίζονται εντός του κάμπινγκ και στα πάρκα Ανεξαρτησίας και Προσκόπων, ενώ συνεργεία της Πυροσβεστικής επιχειρούν και σήμερα στις πληγείσες περιοχές συνδράμοντας και στην αντιμετώπιση θεμάτων του ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται πως για την κοπή και την απομάκρυνση των σπασμένων δέντρων ο Δήμος προχώρησε σε συνεργασία με συνεργεία υλοτόμων από τρεις δασικούς συνεταιρισμούς, ενώ παράλληλα με τα μηχανήματα που διαθέτει έχουν μισθωθεί και μηχανήματα/οχήματα ιδιωτών.

Γιάννης Ζαμπούκης: Απρόβλεπτο το φαινόμενο, εκτεταμένες οι ζημιές, προτεραιότητά μας η αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας

«Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην κυκλοφορία. Να ανοίξουν οι δρόμοι από φερτά υλικά, κάδους, ανεμοθραύστες, τζάμια κ.λ.π. και προφανώς από τα δέντρα των οποίων η κοπή και η μεταφορά θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Πρέπει να γίνει αυτοψία στα σχολικά κτίρια και στις αθλητικές εγκαταστάσεις προκειμένου τη Δευτέρα να επιστρέψουν με ασφάλεια μαθητές και αθλητές», ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης.

Μετά και την περιγραφή του φαινομένου από τον μετεωρολόγο κ. Αντωνόπουλο, ο κ. Ζαμπούκης υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα έκτακτο και απρόβλεπτο φαινόμενο για την εμφάνιση του οποίου δεν υπήρχε η δυνατότητα πρόγνωσης και ως εκ τούτου ενημέρωσης των πολιτών. Επανέλαβε την αναγκαιότητα της συνεργασίας όλων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αποκατάστασης της ομαλότητας και την ασφάλεια, με γνώμονα την οποία ήδη από χθες οι πολίτες καλούνται από τη δημοτική Αρχή να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους αποφεύγοντας κυρίως την παραλιακή οδό και να μην εισέρχονται στα πάρκα και τις παιδικές χαρές της πόλης.

Σημειώνεται πως από το πρωί της Κυριακής, οι πληγέντες μπορούν να προσέρχονται στο ισόγειο του Δημαρχείου προκειμένου να δηλώσουν στην τριμελή δημοτική επιτροπή τις ζημίες που υπέστησαν, ενώ αύριο αναμένεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους και αυτοψίες για την άμεση και πλήρη αποτύπωση των καταστροφών και τη συντομότερη δυνατόν ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης/αποζημιώσεων.