Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Δύο κακοκαιρίες μέχρι τη Δευτέρα, οι περιοχές που θα «χτυπήσουν»

Το Φθινόπωρο μπήκε πια για τα καλά και με τον Οκτώβρη να φτάνει στο τέλος του, έρχονται κακοκαιρίες και μάλιστα… απανωτές. Μία την Παρασκευή (17/10/25) και μία από την Κυριακή που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα (20/10/25). Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για τον καιρό, πιο έντονες καταιγίδες την Παρασκευή (17/10/25) στο Ιόνιο ενώ νεφώσεις και βροχές στα Δυτικά, τα Κεντρικά και τα Βόρεια.

Στο Ιόνιο οι καταιγίδες αναμένεται να είναι ισχυρές ενώ οι άνεμοι το πρωί θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή και στην Αττική, όπου υπάρχει και πιθανότητα βροχής. Νεφώσεις και βροχές θα έχει και η Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει από 13 έως 20 βαθμούς.

Βροχερό θα είναι το Σάββατο (18/10/25) στα Δυτικά, τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στο δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα (20/10/25) θα έχει άστατο καιρό και η Αττική με καταιγίδες.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή (17/10/25)

Προβλέπονται πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από το μεσημέρι μέχρι και τις βραδινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7, τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι τοπικούς όμβρους. Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα κεντρικά – ανατολικά μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας- Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.