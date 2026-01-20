Καιρός: Έρχεται ραγδαία επιδείνωση με χιόνια, μποφόρ και καταρρακτώδεις βροχές – Χάρτες με τις 7 «κόκκινες» περιοχές

Για δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία από το βράδυ της Τρίτης (20.01.2026) προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Κύρια χαρακτηριστικά της ραγδαίας επιδείνωσης που θα εμφανίσει ο καιρός θα είναι οι ισχυρές χιονοπτώσεις, οι μεγάλης έντασης άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές.

Η Τετάρτη θα είναι η πιο κρίσιμη και επικίνδυνη ημέρα της κακοκαιρίας που έρχεται, καθώς καμία περιοχή της χώρας δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από την σοβαρή επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός.

Σε όλες τις περιοχές αναμένεται να εκδηλωθούν επικίνδυνα φαινόμενα με θυελλώδεις νότιους ανέμους, που θα φτάνουν τα 9-10 μποφόρ και ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες.

Θα επηρεαστούν περιοχές στην Πελοπόννησο, όπως Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, η Αττική, η Εύβοια και το Αιγαίο.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά, ενώ αναμένεται να χιονίσει και μέσα σε πόλεις της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Φλώρινα, Έδεσσα, Βέροια, προάστια της Θεσσαλονίκης, Καρδίτσα, Τρίκαλα, θα δουν πολύ χιόνι με πιθανούς αποκλεισμούς στα πιο ορεινά και προβλήματα και στο οδικό δίκτυο της χώρας και από τα χιόνια.

Η Αττική θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι 7 περιοχές όπου θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, την Τετάρτη, αναφέρει το meteo.gr.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

Οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Χάρτης 1: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 17:00 – 20:00.

Χάρτης 2: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 20:00 – 23:00.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη (22.01.2026), με περιορισμό των φαινομένων, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Και εκεί, σταδιακά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και θα ακολουθήσουν ημέρες με πιο ήπιο καιρό, άστατο αλλά όχι ακραίο.