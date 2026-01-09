Καιρός: Έρχεται «πολική» εισβολή σε όλη τη χώρα – Κατακόρυφη «βουτιά» της θερμοκρασίας και χιόνια από την Κυριακή

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε το Σαββατοκύριακο (10 – 11.01.2026), συνοδευόμενες από πολύ θυελλώδεις ανέμους. Από τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, όμως, ο καιρός αλλάζει και στα ορεινά της Αττικής αναμένονται τα πρώτα χιόνια.

Το ψυχρό κύμα του καιρού, το οποίο σημειώνεται ήδη στην Ήπειρο, φέρνει χιόνια, παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ Ιωάννινα, Μέτσοβο και τα ορεινά έχουν ήδη ντυθεί στα λευκά, κάτι που θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές από τη Δευτέρα, ντύνοντας στα λευκά ακόμη και την Πάρνηθα στην Αττική.

Όπως εξήγησε το βράδυ της Παρασκευής (09.01.2026) στο Star o μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα.

«Ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο, με νοτιοδυτικούς ανέμους που θα ανεβάσουν πρόσκαιρα τη θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, τόνισε πως από την Κυριακή, οι άνεμοι θα στραφούν προς βορρά, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει χιονόπτωση και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοανατολικά. «Τη Δευτέρα τα χιόνια θα επεκταθούν σε όλα τα ανατολικά της χώρας από τα 300 μέτρα και πάνω. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά της Κρήτης, ενώ παντού θα επικρατεί κρύο και ξεροβόρι».

Σχετικά με την Αττική, ο κ. Κολυδάς επεσήμανε: «Στα ορεινά και ημιορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, όπως είχαμε στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά δε φαίνεται να υπάρχει αρκετή υγρασία για έντονο χιόνι».

Τέλος, συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους λόγω παγετού, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει το μέγιστο τους 8 βαθμούς τη Δευτέρα, και 7 την Τρίτη, με χαμηλότερες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

ΕΜΥ: Ο καιρός του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ντύθηκε «νυφούλα» η Ήπειρος

Από την Παρασκευή το έχει… στρώσει στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και στις γύρω περιοχές, στα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο και τα Τζουμέρκα. Χιονισμένα είναι, επίσης, τα ορεινά της Άρτας και η Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Συνεργεία της περιφέρειας προσπαθούν να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς, ενώ η Πολιτική Προστασία συστήνει στους οδηγούς να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Στα διόδια του Μαλακασίου μετά το Μέτσοβο, η Τροχαία Ιωαννίνων δίνει οδηγίες σε όσους κινούνται στην Εγνατία Οδό για να προφυλαχθούν από τον παγετό.

Στο Καλπάκι Ιωαννίνων οι ιδιοκτήτες της πτηνοτροφικής μονάδας που καταστράφηκε ολοσχερώς από ανεμοστρόβιλο αντίκρισαν τα συντρίμμια της επιχείρησής τους.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Από την Κυριακή έως την Τετάρτη (14.01.2026), το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας με χιόνια σε ορεινά και πεδινά, ακόμα και στη θάλασσα, στα νησιά του βόρειου Αιγαίου.

Όπως λέει ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος, τη Δευτέρα ο χιονιάς αναμένεται να φτάσει και στα ορεινά της Αττικής και πολλοί έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται.

Έρχεται κρύο…«τρέχουν» για καυσόξυλα

Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να βρίσκονται στα ύψη και με τις πολυκατοικίες να μην μπορούν να συνεννοηθούν ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών στρέφονται προς τα καυσόξυλα και στα πέλετ, με την τιμή μάλιστα να είναι η πιο συμφέρουσα

«Ελιά, πεύκο, οξιά, όλα όλα και το πιο οικονομικό αυτή τη στιγμή είναι το πεύκο + αν το καίει συστηματικά, μπορεί να χρειαστεί και ένα κυβικό το μήνα, ή περισσότερο, ανάλογα τη καύση που κάνει, τη χρήση + από 126 μέχρι 155-6 ευρώ», αναφέρει έμπορος καυσόξυλων.

Αυξημένες πάντως είναι και οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης καθώς οι καταναλωτές προετοιμάζονται για το κρύο του επόμενου διμήνου.

«Το πετρέλαιο θέρμανσης στη χώρα μας, κυμαίνεται περίπου στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο μέση τιμή για όλη τη χώρα, που σημαίνει ότι στις μεγάλες αστικές πόλεις οι καταναλωτές μπορούν να το προμηθευτούν ακόμα και στο 1 ευρώ », λέει ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος συνδέσμου πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής.

ΕΜΥ: Ο καιρός της Κυριακής 11 Ιανουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Ο καιρός της Τρίτης 13 Ιανουαρίου

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

