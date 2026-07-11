Καιρός: Έρχεται κύμα ζέστης – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» 39άρι την Κυριακή

Εξαιρετικά καλοκαιρινός αναμένεται να είναι ο καιρός τις προσεχείς ημέρες, ενώ το επόμενο 24ωρο, η θερμοκρασία αναμένεται να είναι 3 μπορεί και 4 βαθμούς υψηλότερη για την εποχή, σε κάποιες περιοχές της χώρας μας.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της Κυριακής (12/7/26) στις πιο θερμές περιοχές το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 38 ακόμη και 39 βαθμούς Κελσίου.

Οι περιοχές αυτές είναι η Κεντρική Μακεδονία, ο Θεσσαλικός Κάμπος αλλά και η Βοιωτία, η Αργολίδα και η Αιτωλοακαρνανία.

Στην Αττική, το θερμόμετρο δε θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς…

Από Δευτέρα (13/7/26) αναμένεται να πέσει λίγο η θερμοκρασία, για να ανέβει ξανά από την Τετάρτη (15/7/26).

Δείτε live την εξέλιξη της ζέστης, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Κυριακή (12/7/26)

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιουνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και κατά τόπους έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.