Καιρός: Έρχεται «καυτό» τετραήμερο με 40άρια – Δευτέρα και Τρίτη οι πιο δύσκολες ημέρες

Καμίνι θα θυμίζει η χώρα τις επόμενες ημέρες με την θερμοκρασία να απογειώνεται και με τα πρώτα 40άρια να είναι γεγονός. Ο καιρός για τις επόμενες 4 μέρες θα είναι ιδιαίτερα ζεστός και σε αρκετές περιοχές μάλιστα θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα.

Από αύριο (18.07.2026) αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα ένα κύμα ζέστης με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και την Τρίτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας και έως την Τετάρτη στα νοτιότερα τμήματα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται τη Δευτέρα (20.07.2026) και την Τρίτη (21.07.2026) με 40άρια, ενώ από την Τετάρτη στα βόρεια θα αρχίσει σταδιακή αποκλιμάκωση σύμφωνα με την ΕΡΤ.. Η πιο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη και μετά, όταν η αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα φέρει δροσερότερες αέριες μάζες και πιθανώς περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Για σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις να αναπτύσσονται στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 4. Παρότι οι άνεμοι θα συγκρατήσουν ελαφρώς τη θερμοκρασία στα ανατολικά, στα δυτικά και στο εσωτερικό της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 38–39°C.

Θεσσαλία και δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, επιτρέποντας στη θερμοκρασία να αυξηθεί περαιτέρω. Το Σάββατο αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με περιορισμένες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 36–37°C στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η δυτική Στερεά, η Μακεδονία και η Αργολίδα θα φτάσουν τους 38–39°C. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εμφανιστούν τα πρώτα 40άρια, κυρίως στη Θεσσαλία και στη δυτική Ελλάδα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37–38°C, ενώ οι νύχτες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ζεστές.

Την Κυριακή η εικόνα του καιρού δεν θα αλλάξει σημαντικά. Θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η δυτική Στερεά, η Άρτα και η βορειοανατολική Πελοπόννησος είναι πιθανό να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40°C. Στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλότερες, με εξαίρεση τη νότια Κρήτη και τη Ρόδο, όπου θα πλησιάσουν τους 38°C. Παρά την εξασθένηση των ανέμων, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει υψηλός λόγω της παρατεταμένης ζέστης και της ξηρότητας της βλάστησης.

Δείτε τις θερμοκρασίες

Τη Δευτέρα οι υψηλές θερμοκρασίες θα κορυφωθούν, με νέα άνοδο κατά 1–2°C και πιθανότητα να αγγίξουν τοπικά τους 40°C ακόμη και στη δυτική Αττική. Θα συνεχιστούν λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της ανατολικής και βορειοανατολικής χώρας, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρές αυξομειώσεις.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται σημαντική αλλαγή του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 10°C σε ορισμένες περιοχές και με αυξημένες πιθανότητες για περισσότερες βροχές και καταιγίδες.