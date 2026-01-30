Καιρός: Έρχεται «επικίνδυνη» κακοκαιρία με καταιγίδες σε όλη τη χώρα και δυνατό πέρασμα από την Αττική

Ποδαρικό με επιδείνωση του καιρού κάνει ο Φεβρουάριος. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχές από το Σάββατο (31/1/26) και «επικίνδυνη» κακοκαιρία την Κυριακή (1/2/26).

Αρχικά, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δυτικά, τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο το Σάββατο (31/1/26) ενώ αργά το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα θα ενταθούν τα φαινόμενα του καιρού. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν καταιγίδες με ανέμους 7 με 8 μποφόρ που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 9.

Την Κυριακή (1/2/26), ο Φεβρουάριος μπαίνει με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα κάποιες στιγμές αναμένεται να γίνουν έντονα. Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται και σε χαμηλά υψόμετρα ενώ η Βόρεια Ελλάδα θα έχει θυελλώδεις ανέμους.

Την Κυριακή (1/2/26) το βράδυ η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με καταιγίδες που απαιτούν προσοχή.

Η κακοκαιρία αυτή, αναμένεται να μας απασχολήσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για το Σάββατο (31/1/26)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενίσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -1 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.