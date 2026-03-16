Καινοτόμες λύσεις για την ψηφιακή ευημερία: Οι μαθητές και οι μαθήτριες που αξιοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο φροντίδας

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των νέων, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία, αλλά κυρίως η αξιοποίησή τους με τρόπο που ενισχύει την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Με αυτή τη φιλοσοφία, το Ίδρυμα Vodafone συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και την καινοτομία μέσω του προγράμματος Generation Next, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των μαθητών και των μαθητριών της χώρας.

Ο 9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 80 μαθητικές ομάδες γυμνασίου από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με κεντρική θεματική «Η τεχνολογία ως σύμμαχος: Η ψηφιακή ευημερία μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας», οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν λύσεις που απαντούν σε πραγματικές προκλήσεις της καθημερινότητας, αξιοποιώντας εργαλεία προγραμματισμού, τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργικής μηχανικής.

Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν αποδεικνύουν ότι η νέα γενιά δεν περιορίζεται απλώς στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά μπορεί να τη μετατρέψει σε εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, ενισχύοντας παράλληλα την ισορροπημένη και υγιή ψηφιακή ζωή.

Τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερη συγκέντρωση

Την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανίων Κρήτης, η οποία ανέπτυξε τη λύση CALMify AI. Πρόκειται για μια «έξυπνη» συσκευή που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει τη συγκέντρωση των μαθητών κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Η συσκευή εντοπίζει σημάδια άγχους, όπως αλλαγές στη στάση του σώματος ή στις εκφράσεις του προσώπου, και ενεργοποιεί αυτόματα εξατομικευμένη χαλαρωτική μουσική χωρίς να διακόπτει τη δραστηριότητα του χρήστη. Με τη χρήση κάμερας AI, μικροελεγκτή, δημιουργικού προγραμματισμού και 3D σχεδιασμού, το CALMify AI δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να διαχειριστούν το άγχος τους και να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους.

Η ομάδα που δημιούργησε τη λύση θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό τελικό του Skills Upload Jr Challenge, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου με έπαθλο ένα 3ήμερο ταξίδι εκπαιδευτικής εμπειρίας στο Λονδίνο.

Έξυπνες λύσεις για υγιείς ψηφιακές συνήθειες

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα από το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης με τη λύση Micro-Posture, ένα σύστημα που αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σύγχρονο πρόβλημα: την κακή στάση σώματος και τη σωματική καταπόνηση που προκαλεί η πολύωρη χρήση οθονών.

Το σύστημα αποτελείται από δύο συσκευές με micro:bit. Η πρώτη είναι φορητή και παρακολουθεί τη θέση του αυχένα, ειδοποιώντας τον χρήστη όταν χρειάζεται διόρθωση. Η δεύτερη τοποθετείται στο γραφείο και ελέγχει την απόσταση από την οθόνη, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει διαλείμματα και απλές ασκήσεις. Με άμεση ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, το Micro-Posture βοηθά τους νέους να υιοθετήσουν σταδιακά πιο υγιείς ψηφιακές συνήθειες.

Προστατεύοντας την υγεία των ματιών

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα από το κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής EduRobots στην Ιεράπετρα Κρήτης, η οποία παρουσίασε το EyeBlink Tracker. Η λύση αυτή εστιάζει στην κόπωση των ματιών που προκαλείται από τη συνεχή έκθεση σε οθόνες.

Η συσκευή καταγράφει τον ρυθμό βλεφαρισμών του χρήστη μέσω αισθητήρα και τον συγκρίνει με τον φυσιολογικό ρυθμό. Όταν εντοπίζεται σημαντική μείωση, υπενθυμίζει στον χρήστη να κάνει διάλειμμα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της καταπόνησης των ματιών και στη συνειδητή διαχείριση του χρόνου οθόνης.

Οι τρεις πρώτες ομάδες θα λάβουν ως έπαθλα τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, όπως laptops, βιονικά ρομπότ και smart watches, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να δημιουργούν και να καινοτομούν.

Με πρωτοβουλίες όπως το Generation Next, το Ίδρυμα Vodafone επενδύει ουσιαστικά στις ψηφιακές δεξιότητες της νέας γενιάς, ενθαρρύνοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε λύσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone και μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SkillsUploadJr που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 148.000 ωφελούμενους και 1.042 καινοτόμα projects μαθητών/μαθητριών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Από τον Σεπτέμβριο 2025 είναι διαθέσιμη και μια νέα εκπαιδευτική ενότητα για το Digital Wellbeing, η οποία προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για την ασφαλή, συνειδητή και δημιουργική χρήση των ψηφιακών μέσων.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.