Καθυστέρηση στον απόπλου του Blue Star Naxos με 580 επιβαίνοντες – Πρόβλημα με την άγκυρα στο λιμάνι του Πειραιά

Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά, όταν κατά τη διαδικασία απόπλου του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Naxos» παρουσιάστηκε εμπλοκή στην άγκυρα. Αποτέλεσμα η προσωρινή ακινητοποίηση του πλοίου.

Το πλοίο «Blue Star Naxos» έχει το απόγευμα της Δευτέρας (04.05.2026) προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, ωστόσο η αναχώρησή του από τον Πειραιά καθυστερεί, λόγω του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε.

Σε αυτό επιβαίνουν 514 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα, 20 φορτηγά, 1 λεωφορείο, 17 δίκυκλα, καθώς και 72 μέλη πληρώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του πλοίου, ενώ ξεκίνησαν προσπάθειες απεμπλοκής της άγκυρας με τη συνδρομή ρυμουλκού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή αναχώρηση και να συνεχιστεί το δρομολόγιο.

Περίπου μία ώρα μετά την κανονική ώρα απόπλου, οι προσπάθειες για την απεμπλοκή της άγκυρας ολοκληρώθηκαν και το πλοίο αναχώρησε για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια.