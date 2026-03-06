Καθημερινές πτήσεις για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Στις 2.500 οι αιτήσεις, αύριο επιστρέφουν και άλλοι από Ντουμπάι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς η κρίση στην περιοχή και οι συνέπειες του πολέμου δοκιμάζουν τις αντοχές των διπλωματικών αρχών.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις που έχει κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματική υπηρεσία, με το μεγαλύτερο βάρος να καταγράφεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, όπου εκατοντάδες Έλληνες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μόνον οι τουρίστες που παγιδεύτηκαν σε ενδιάμεσες πτήσεις στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι υπολογίζονται σε περίπου 1.600, ενώ οι συνολικές αιτήσεις επαναπατρισμού έχουν φθάσει τις 2.500. Σε αυτούς προστίθενται και χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προτεραιότητα δίνεται σε παιδιά, ηλικιωμένους, ασθενείς και τουρίστες που δεν διαθέτουν δυνατότητα παραμονής, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι επαναπατρίζονται εφόσον το επιθυμούν. Οι πτήσεις οργανώνονται σε καθημερινή βάση, ανάλογα με τα δεδομένα ασφαλείας στον εναέριο χώρο, τις άδειες των τοπικών αρχών και τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια που δημιουργούν οι εξελίξεις στο πεδίο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και στρατιωτικά μέσα, μεταξύ των οποίων και αεροσκάφος C-130, το οποίο έχει ήδη εκτελέσει αποστολές και αναμένεται να συνεχίσει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο Γιάννης Λοβέρδος εξήρε, παράλληλα, την προσπάθεια των στελεχών του υπουργείου Εξωτερικών και των διπλωματικών αποστολών, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, όπου περιορισμένο προσωπικό διαχειρίζεται τεράστιο όγκο αιτημάτων, παραμένοντας σε συνεχή επαφή με τους πολίτες.

Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά και τις φήμες περί ενδεχόμενου κινδύνου για τη βάση της Σούδας, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη απειλής και ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ασφαλέστερες χώρες της περιοχής.

Επαναπατρίζονται και άλλοι Έλληνες από Ντουμπάι

Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της Emirates για την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι προς την Αθήνα, αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. Το υπουργείο καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr τα στοιχεία τους —ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail— με την ένδειξη «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES» στο θέμα του μηνύματος.

Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι η αποστολή των στοιχείων είναι αναγκαία και για όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της ελληνικής πρεσβείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ μετά την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών θα ακολουθήσει ατομική ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.