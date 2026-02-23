Καθαρά Δευτέρα: Φαλλοί, πειράγματα και διονυσιακό κέφι στον Τύρναβο – Το «ακόλαστο» Μπουρανί ζωντάνεψε ξανά

Στον Τύρναβο, η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι απλώς η αρχή της Σαρακοστής. Είναι η ημέρα που η πόλη «παραδίδεται» στη διονυσιακή λατρεία, το τσίπουρο και, φυσικά, το πατροπαράδοτο Μπουρανί.

Από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) στον Τύρναβο, το Μπουρανί αναβίωσε με την απαραίτητη δόση… θράσους και άφθονου γέλιου.

Η αρχή έγινε στον λόφο του Προφήτη Ηλία, όπου ο Σύλλογος «Γαϊτανάκι Μπουρανί» και ο Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου, υπό τους ήχους των «Ντουμαλάνι», έστησαν τον χορό. Όπως φαίνεται και στο βίντεο του orangepress.gr, το σκηνικό είναι γεμάτο από ομοιώματα φαλλών κάθε μεγέθους, τα οποία αποτελούν το σήμα κατατεθέν της ημέρας.

Οι «μπουρανίδες», όπως λέγονται οι συμμετέχοντες στο Μπουρανί, δεν αφήνουν κανέναν σε… χλωρό κλαρί. Με πικάντικα αστεία, τραγούδια γεμάτα υπονοούμενα και τους παραδοσιακούς φαλλούς ανά χείρας, προκαλούν τους περαστικούς και τους επισκέπτες, οι οποίοι καλούνται να «ασπαστούν» το έθιμο.

Την ίδια ώρα, στα μεγάλα καζάνια σιγοβράζει το «μπουρανί», η παραδοσιακή -καταπράσινη- χορτόσουπα από σπανάκι και χόρτα, την οποία οι συμμετέχοντες αναδεύουν με μεγάλες ξύλινες κουτάλες, προσφέροντάς την στους παρευρισκόμενους.

Οι επισκέπτες του Τυρνάβου δεν άφησαν χαμένη την ευκαιρία να δουν από κοντά παραδοσιακά οινοποιεία, αλλά και να συμμετάσχουν σε πάρτι και δρώμενα που έχουν προγραμματιστεί σε καφέ, μπαρ και άλλους χώρους εστίασης.

Σημειώνεται ότι παραδοσιακά Κούλουμα με χορούς και τραγούδια πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Τυρνάβου, όπως στον Αμπελώνα, το Αργυροπούλι και το Δαμάσι.