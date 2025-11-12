Καβούρι: Η στιγμή που ο άνεμος διαλύει και εκτοξεύει στέγαστρο εστιατορίου – Δείτε βίντεο

Δυνατοί άνεμοι έπληξαν τις προηγούμενες και το Καβούρι Αττικής, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε παραθαλάσσιο χώρο εστιατορίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε η επιχείρηση στα social media, ισχυροί άνεμοι έκαναν το πέρασμά τους από το Καβούρι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Τα κλαδιά των δέντρων φαίνονται να κουνιούνται παραδομένα στα μποφόρ ενώ στη θάλασσα έχουν σηκωθεί κύματα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η μανία των μποφόρ ξήλωσε στέγαστρο του εστιατορίου και το εκσφενδόνισε στον αέρα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανένας περαστικός.

«Έφτασαν λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει μεγάλη ζημιά. Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε τον παραθαλάσσιο χώρο μας και διέλυσε τα πάντα. Δεν το βάζουμε κάτω. Ξεκινάμε και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε καλύτεροι από πρώτα. Μέχρι τότε λειτουργούμε στη βεράντα μας, στην κλιματιζόμενη αίθουσά μας και σας περιμένουμε», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.