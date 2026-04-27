Κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις, μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου

Χάος επικρατεί το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) στην Αττική Οδό μετά από τροχαίο ατύχημα, με τις καθυστερήσεις να είναι μεγάλες.

Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση επιβάρυνση της κυκλοφορίας, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται από τον κόμβο Κηφισίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη διαχείριση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.

Συνιστάται στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποσυμφόρηση του σημείου.

Ποιοι άλλοι δρόμοι βρίσκονται στα κόκκινα

Ομαλή είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας έως αυτήν την ώρα, με τη Σταδίου και τους περισσότερους δρόμους του κέντρου να εμφανίζουν κανονική ροή οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το ύψος των Σεπολίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά προβλήματα σημειώνονται από την περιοχή του Πάρκου Τρίτση έως τη Λεωφόρο Αθηνών.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου.

Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη Θηβών, κυρίως στο τμήμα προς Αιγάλεω, καθώς και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Έντονη είναι η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, αρχίζει να επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Γαλατσίου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.