Κίνηση στους δρόμους: Τροχαία στην κάθοδο στον Άγιο Στέφανο – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

Για άλλη μια μέρα η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου είναι απελπιστική. Το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026) δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον Άγιο Στέφανο και στο Κρυονέρι.

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους στην Αθηνών – Λαμίας από το τροχαίο Συγκεκριμένα, δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στο ύψος του κόμβου του Αγίου Στεφάνου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Στο ρεύμα της καθόδου από την Μεταμόρφωση μέχρι και το Αιγάλεω και στην άνοδο από το Αιγάλεω μέχρι και τη Ν. Φιλαδέλφεια.

Η Αττική Οδός είναι «κολλημένη» από το Ζεφύρι μέχρι την Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στην έξοδο της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 30, 2026

Πολλή κίνηση έχει και στην Καβάλας, από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη Φυλής από το ύψος της Αττικής Οδού στα Άνω Λιόσια μέχρι τη συμβολή με τη Θηβών, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Συγγρού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη Βουλιαγμένης μέχρι το Χίλτον, ενώ και η άνοδος της Κηφισίας είναι απροσπέλαστη.

Ίδια η κατάσταση και στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στην Ποσειδώνος και στο λιμάνι του Πειραιά.