Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» το μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική οδό, Κηφισίας, Μεσογείων και Συγγρού

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14.10.2025) ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάστηκαν στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης και το μποτιλιάρισμα έφτασε πριν τις 9 το πρωί στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με τους χάρτης της Google, η κατάσταση έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο κυρίως στον Κηφισό, διότι έχουν συμβεί τρία τροχαία ατυχήματα που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην ήδη υπάρχουσα κίνηση της Αθήνας.

Όπως φαίνεται, μπλοκαρισμένοι είναι οι πιο βασικοί δρόμοι, όπως η Εθνική οδός, η Αττική οδός, η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Μεσογείων, η λεωφόρος Συγγρού, η Ηλιουπόλεως καθώς και άλλοι δρόμοι στο κέντρο.

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15΄-20΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας. Περ.Υμηττού 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας», αναφέρει πρόσφατη ανακοίνωση της Αττικής Οδού στο Twitter.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας.

Περ.Υμηττού 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.

Σημειώνεται ότι η πανελλαδική απεργία γίνεται με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που από σήμερα συζητιέται στη Βουλή. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων ρύθμιση για 13ωρη εργασία. Έτσι, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προκήρυξαν απεργία, ενώ σε αυτή συμμετέχουν και τα μέσα μαζικής μεταφορά.