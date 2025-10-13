Κίνηση στους δρόμους: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός και το κέντρο – Προβλήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων

Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί σήμερα Δευτέρα (13.10.2025), με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας να «βαράει κόκκινο».

Με πολλή υπομονή θα πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί, αφού η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους, ιδιαίτερα σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων είναι αρκετά έντονη.

Στον Κηφισό, επικρατεί κυκλοφοριακό χάος και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο, από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Ερυθραίας έως το Περιστέρι.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Κηφισίας, μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάται από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα. Στην Μεσογείων, «κόκκινο» είναι το ύψος της Κατεχάκης και της Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Στο κέντρο της Αθήνας, σοβαρό κυκλοφοριακό αντιμετωπίζεται σε Βασ. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, Σταδίου, Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.

Με δυσκολία πορεύονται τα οχήματα και σε Θηβών και Πέτρου Ράλλη, ενώ παρόμοια εικόνα έχει και η κίνηση στον Πειραιά σε Μικράς Ασίας και Κόνωνος, προς λιμάνι.

Και στα νότια, συναντάται κυκλοφοριακό κομφούζιο, ιδιαίτερα στην Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και στη λεωφόρο Βουλαγμένης σο ύψος του Ελληνικού, της Αργυρούπολης και της Γλυφάδας.