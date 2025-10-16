Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης 16.10.2025, με πολλές κύριες οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στα «κόκκινα».

Μποτιλιάρισμα υπάρχει ήδη από τις 7 το πρωί στον Κηφισό ιδιαίτερα στην κάθοδο, από το ύψος της Λάμπρου Κατσώνη έως και την Ποσειδώνος, ενώ πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και στην Αθηνών-Κορίνθου στην έξοδο της Λ. Αθηνών, στην Αθηνών-Λαμίας Αθηνών έως στην έξοδο στον κόμβο Καλυφτάκη.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Κατεχάκη με ρεύμα από Ηλιούπολη και ανά σημεία και στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως το Χίλτον. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων τόσο προς όσο και από την Αθήνα. Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στο λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης και στην Αττική Οδό με τα σημαντικότερα προβλήματα να αντιμετωπίζονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

15΄-20΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Οι οδηγοί θα πρέπει για ακόμη μία ημέρα να οπλιστούν με υπομονή καθώς καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε πολλούς οδικούς άξονες της Αττικής.