Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, κέντρο και Λεωφόρος Αθηνών – Καθυστερήσεις σε Αττική οδό και Ποσειδώνος

Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι «οπλισμένοι» οι οδηγοί της Αττικής, κυρίως όσοι θέλουν να φύγουν από την πρωτεύουσα για το Σαββατοκύριακο, αφού ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής (26.06.2026) η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι έντονη.

Μεγαλύτερο πρόβλημα κίνησης συναντάται στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου, καθώς και από το Αιγάλεω μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. «Στο κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, ενώ η ίδια κατάσταση επικρατεί και σε άλλους κεντρικούς δρόμους.

Με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, με μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε Βασ. Αμαλίας, Αρδηττού, Βασ. Σοφίας και Σταδίου.

Έντονη κίνηση επικρατεί και στα νότια προάστια, κυρίως στην Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του ΣΕΦ μέχρι το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό, στο ύψος της Λυκόβρυσης καθώς και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15′-20΄ από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. https://t.co/OoUpx4yIWa — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 26, 2026

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15′-20΄ από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης», αναφέρει σχετική ανάρτηση.