Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου για το Πάσχα

Αυξημένη παρουσιάζεται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 09.04.2026, η κίνηση στους δρόμους που οδηγούν προς την έξοδο από την Αθήνα, καθώς κορυφώνεται η αναχώρηση των εκδρομέων για τις διακοπές του Πάσχα.

Μπορεί η Μεγάλη Παρασκευή να μην αποτελεί υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, όμως όπως φαίνεται από το αδιαχώρητο που γίνεται στους δρόμους από την κίνηση, πολλοί επέλεξαν τη σημερινή ημέρα για την απόδραση από το κλεινόν άστυ και για τις διακοπές του Πάσχα.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Αθηνών, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία σε βασικά σημεία του οδικού δικτύου. Στον Κηφισό, προβλήματα παρατηρούνται στην άνοδο από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Ιωνία, ενώ η αυξημένη κίνηση συνεχίζεται μέχρι και τη γέφυρα Καλυφτάκη.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από την Παλλήνη έως τη Μεταμόρφωση, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κηφισού μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της Αττικής, όπως η λεωφόρος Κηφισίας, η Μεσογείων, αλλά και δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπου καταγράφονται αυξημένες ροές οχημάτων και καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις πάνω από 40 λεπτά στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 45΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης,

15΄-20΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. https://t.co/YILWXarpVP — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 9, 2026

Μεγάλη είναι η κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής, λόγω της εξόδου των εκδρομέων.