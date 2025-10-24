Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό, Πειραιά και Κηφισίας – Εργασίες και τροχαία προκαλούν μποτιλιάρισμα

Δύσκολο και το σημερινό πρωινό (24.10.2025) για τους οδηγούς της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους με το «βραβείο» να παίρνουν Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός και Πειραιάς.

Στον Κηφισό παρατηρείται αυξημένη κίνηση και στα 2 ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία. Τόσο έργα που γίνονται στον δρόμο όσο και τροχαίο ατύχημα έχει προκαλέσει ουρές χιλιομέτρων.

Στην Κηφισίας, η κίνηση ξεκινά από την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Στο «κόκκινο» είναι και τα 2 ρεύματα.

Στη Μεσογείων οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες ειδικά στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα προβλήματα ξεκινούν από την Αγία Παρασκευή και καταλήγουν ως το κέντρο.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά.

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία», αναφέρεται σε tweet.

Το κέντρο της Αθήνας είναι στο «κόκκινο» ενώ στον Πειραιά, τροχαίο έχει προκαλέσει τεράστιες ουρές που ξεκινούν από το ύψος των Τζιτζιφιών.

Στην Αθηνών, για ακόμη μία φορά, οι οδηγοί έχουν τραβήξει χειρόφρενο στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος του Χαϊδαρίου.

Σε Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Ελ. Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα, τμηματικά παρατηρείται αυξημένη κίνηση.