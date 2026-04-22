Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Προβλήματα σε Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για άλλη μια φορά η κίνηση στον Κηφισό, με τους οδηγούς να έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους καθώς η Αθήνα «πνίγεται» και πάλι στο μποτιλιάρισμα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κίνηση εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία του Κηφισού, όπου οι ουρές των οχημάτων ξεκινούν από το ύψος του Μοσχάτου και εκτείνονται ασταμάτητα μέχρι τη Λυκόβρυση και την Κηφισιά.

Η κατάσταση είναι δύσκολη και στο αντίθετο ρεύμα προς Πειραιά, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε μεγάλο μέρος της διαδρομής.

Εκτός από τον Κηφισό, έντονα προβλήματα καταγράφονται στις συνδέσεις με την Αττική Οδό, στην Κηφισίας, στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης και η περιοχή γύρω από του Ζωγράφου.

Η εικόνα της κίνησης στις 16:45

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας.