Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας από τροχαίο στην άνοδο

Με υπομονή και σήμερα (20.04.2026) η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα, καθώς παρατητείται έντονη κίνηση στους δρόμους. Στον Κηφισό, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα ενώ στην Κηφισίας, τροχαίο έχει «παραλύσει» στην Κηφισίας.

Αναλυτικά, το τροχαίο έγινε στην Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισιά με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να φτάνει έως το Ψυχικό. Και στο ρεύμα προς Αθήνα ωστόσο παρατείται κίνηση στο ύψος του Χαλανδρίου αλλά και στο ύψος της Κατεχάκη. Που αλλού παρατηρείται κίνηση στους δρόμους:

Στον Κηφισό, οι οδηγοί έχουν ακινητοποιηθεί (και στα 2 ρεύματα) από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αγγίζουν τα 25 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/jBYe4NOPVN — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 20, 2026

Στο «κόκκινο» και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Κίνηση παρατηρείται και στην Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου, έως τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, στον Καρέα αλλά και σχεδόν σε όλο το μήκος της Μεσογείων.