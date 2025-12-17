Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων από τροχαία σε Κηφισό και Αττική Οδό – Στο «κόκκινο» Αθηνών και Κηφισίας

Δύσκολο αποδεικνύεται και αυτό το πρωινό (17.12.2025) από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τροχαία σε Αττική Οδό και Κηφισό έχουν προκαλέσει ακραίο μποτιλιάρισμα ενώ στο «κόκκινο» είναι και Κηφισίας και Αθηνών.

Από την αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, σήμερα, φαίνεται πως δεν την γλιτώνει κανένας οδηγός. Στον Κηφισό έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και στα 2 ρεύματα. Στο ρεύμα προς Πειραιά, τροχαίο στην περιοχή του Μπουρναζίου έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό έμφραγμα.

Η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνει μέχρι του Ρέντη. Στην άνοδο τα προβλήματα ξεκινούν από την Αθηνών και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στην Αθηνών παρατηρείται κίνηση σε όλο το μήκος της λεωφόρου και στα 2 ρεύματα.

Στην Αττική Οδό τροχαίο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ύψος του Mall έχουν εκτοξεύσει στα ύψη της καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 20′-25′ Αγία Παρασκευή-Κηφισίας. https://t.co/ldVJNECmyW — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 17, 2025

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.

Τα τροχαία που «τσακίζουν» τους δρόμους της Αθήνας:

Στο «κόκκινο» και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και σε Ποσειδώνος, Κηφισίας και Μεσογείων.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στο ύψος του Καρέα στην Ηλιούπολη.