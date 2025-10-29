Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Καθυστερήσεις πάνω από 45 λεπτά στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να είναι οπλισμένοι οι οδηγοί το πρωί της Τετάρτης 29.10.2025, καθώς είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αττικής.

Στα «κόκκινα» είναι η Αττική από την κίνηση είναι η λεωφόρος Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, στη Μεσογείων αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισίας, υπάρχει μποτιλιάρισμα κατά τμήματα, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου.

Στον Σκαραμαγκά, στο Καματερό, στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα, η κυκλοφορία φίνεται σημειωτόν.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις ακόμη και 45 λεπτών, υπάρχουν στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/1mDERpoU21 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 29, 2025

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ.

Την ήδη αυξημένη κίνηση στους δρόμους, έρχονται να επιβαρύνουν τροχαία ατυχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Λεωφόρου Θηβών στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισού στο Περιστέρι, και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα.