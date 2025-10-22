Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σε Κηφισό – Πάνω από 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 22.10.2025 με την κίνηση να είναι αυξημένη.

Στα «κόκκινα» βρίσκεται η κίνηση στον Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας με την κυκλοφορία να δυσκολεύει αλλά και όσοι βρίσκονται στη λεωφόρο Μεσογείων κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα με την κίνηση εντοπίζονται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) από Π. Ράλλη έως Αχαρνών.

Μυ υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην περιφερειακή Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να αντιμετωπίζουν η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Σταδίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10′-15′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, 20′-25′ από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

10′-15′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, 20′-25′ από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 22, 2025

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στον Πειραιά γύρω από το λιμάνι.