Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με αυτοκίνητο

Καραμπόλα με 4 οχήματα στην λεωφόρο Κηφισού

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Σκαραμαγκά έπειτα από τροχαίο ανάμεσα σε λεωφορείο και ΙΧ αυτοκίνητο γύρω στις 10:30 το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026).

