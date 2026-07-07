Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Καθυστερήσεις καταγράφονται σήμερα Τρίτη (07.07.2026) στην κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές αρτηρίες της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα έντονη σε Κηφισό και Αττική Οδό.

Η κίνηση έχουν ήδη σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων έχουν στον Κηφισό, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια στιγμή, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15’-20’ καταγράφονται από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10′ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/fP1Jo9LJdw — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 7, 2026

Οι καθυστερήσεις κυμαίνονται στα 5′-10′ στις εξόδους για Λαμία.