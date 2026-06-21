Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου, χαμηλές ταχύτητες σε Κινέτα και Μέγαρα

Με υπομονή θα πρέπει να είναι «οπλισμένοι» οι οδηγοί που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν για λίγο την Αθήνα και επιστρέφουν το βράδυ της Κυριακής (21.06.2026) , καθώς αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου.

Με χαμηλή ταχύτητα κινούνται τα οχήματα στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ουρές σχηματίζονται κατά την επιστροφή των εκδρομέων που επέλεξαν να περάσουν την Κυριακή τους σε κάποια κοντινή παραλία. Ιδιαίτερη κίνηση συναντάται στο ύψος της Κινέτας και των Μεγάρων.

Μάλιστα, το πρόβλημα φτάνει μέχρι την Ελευσίνα, με όλο το ρεύμα προς Αθήνα να είναι «κίτρινο» και σε αρκετά σημεία «κόκκινο» λόγω της συμφόρησης.