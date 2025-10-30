Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις πάνω από 45 λεπτά στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Αττική Οδός: Σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό μετά τον κόμβο Παιανίας – Μεγάλες καθυστερήσεις

Ασφυξία επικρατεί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (30.10.2025) σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής με τη κίνηση να είναι ανυπόφορη.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς καταγράφονται στην Αττική Οδό, στον Κηφισό και την Κηφισίας.

Στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 45 λεπτά, καθώς από τον κόμβο της Φυλής εώς αυτόν στην Κηφισίας υπάρχει τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες λόγω ατυχήματος.

Στον Κηφισό, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ Κηφισού.

Στη λεωφόρο Αθηνών και στη Σχιστού η κίνηση είναι αυξημένη, με καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα προς Δαφνί και Σκαραμαγκά.

Στη λεωφόρο Κηφισίας υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Μαρούσι ως τον Φάρο Κηφισού.

