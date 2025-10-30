Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις πάνω από 45 λεπτά στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Ασφυξία επικρατεί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (30.10.2025) σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής με τη κίνηση να είναι ανυπόφορη.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς καταγράφονται στην Αττική Οδό, στον Κηφισό και την Κηφισίας.

Στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 45 λεπτά, καθώς από τον κόμβο της Φυλής εώς αυτόν στην Κηφισίας υπάρχει τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες λόγω ατυχήματος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/9r6MFe4KE5 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 30, 2025

Στον Κηφισό, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ Κηφισού.

Στη λεωφόρο Αθηνών και στη Σχιστού η κίνηση είναι αυξημένη, με καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα προς Δαφνί και Σκαραμαγκά.

Στη λεωφόρο Κηφισίας υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Μαρούσι ως τον Φάρο Κηφισού.