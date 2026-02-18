Κίνηση στους δρόμους: Η απεργία των ταξί και η κλειστή Αττική Οδός από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλής «έπνιξαν» Κηφισό, Λ. Αθηνών και Λ. Σχιστού

«Διαβολοβδομάδα» αποδείχτηκε η εβδομάδα που διανύουμε για τους οδηγούς στους δρόμους της Αττικής, καθώς τόσο η απεργία των ταξί όσο και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, δημιούργησαν ασφυκτικές συνθήκες στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Οι οδηγοί, σχεδόν όλη την εβδομάδα, βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων, με πρωταγωνιστές τη Λεωφόρο Κηφισού, τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Σχιστού, καθώς η Αττική Οδός είναι κλειστή από τον Ασπρόπυργο μέχρι τη Φυλής, ενώ η κατάσταση γίνεται χειρότερη με την απεργία των ταξί.

Η τριήμερη απεργία των ταξί στην Αττική, ξεκίνησε την Τρίτη (17.02.26) στις 06:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως και τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής. Από σήμερα Τετάρτη στις 06:00 ξεκίνησε και πανελλαδική απεργία.

Την ίδια ώρα, κλειστό παραμένει έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Ασπροπύργου έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, ενώ έχουν αποκλειστεί οι είσοδοι προς τον αυτοκινητόδρομο από την Ελευσίνα έως και την περιφερειακή Αιγάλεω.

Η εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών έχει προκαλέσει έντονο μποτιλιάρισμα, με την κίνηση να μεταφέρεται στη συνέχεια στον Κηφισό και να επηρεάζει και τη Λεωφόρο Κηφισίας.

Πώς κινούνται τα οχήματα

Τα οχήματα προς το κέντρο της Αθήνας εκτρέπονται στη Λεωφόρο Αθηνών. Όσα κατευθύνονται προς Λαμία οδηγούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια στρίβουν αριστερά στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Τα οχήματα με προορισμό το αεροδρόμιο ακολουθούν τη Λεωφόρο Αθηνών, στρίβουν στον Κηφισό και μπαίνουν στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Τις ώρες αιχμής η διαδρομή αυτή μπορεί να ξεπεράσει τις 2 ώρες, καθώς μεγάλος αριθμός φορτηγών από τον Ασπρόπυργο – όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες logistics – αναγκαστικά μπαίνει στη Λεωφόρο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στη σήραγγα «Λιοσίων», μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης διέρχονται από το αποκλεισμένο τμήμα με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Στο κόκκινο η κίνηση σε Κηφισό, Σχιστό, Κηφισίας

Σήμερα Τετάρτη (18.2.26) η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα σε διάφορα σημεία στο Περιστέρι και στο Αιγάλεω.

Η Λεωφόρος Κηφισού είναι στο κόκκινο στην άνοδο από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο Ίλιον και στο Περιστέρι.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί επίσης στην Κηφίσιας και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του κέντρου.