Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη κυκλοφορία σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο – Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται το απόγευμα της Κυριακής (12.10.2025) σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τη Δυτική Αττική να καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της αυξημένης κίνησης.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα με την κίνηση παρουσιάζονται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, στη Νέα Πέραμο αλλά και στην έξοδο της Λ. Αθηνών. Επίσης με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) αλλά και στην άνοδο της Λ. Κηφισού.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στην επιστροφή εκδρομέων προς την Αθήνα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συστήνουν προσοχή και υπομονή στους οδηγούς.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας,

Η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει ουρές οχημάτων, ειδικά στα σημεία εισόδου προς τα δυτικά προάστια.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας και της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.

Η Τροχαία και η Αττική Οδός παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι ενημερώσεις για τις καθυστερήσεις δημοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ηλεκτρονικές πινακίδες της οδού.