Κίνηση στους δρόμους: Απελπισία για τους οδηγούς στον Κηφισό – Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Βροχερό απόγευμα Παρασκευής με την κίνηση στους δρόμους να απαιτεί γερά νεύρα από τους οδηγούς καθώς ο χάρτης της κυκλοφορίας, είναι «κόκκινος» σε πολλά σημεία της Αθήνας.

Με την κίνηση στους δρόμους να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία σε αρκετές περιοχές, την «πρώτη θέση» έχει για ακόμη μία φορά ο Κηφισός όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο.

Η εικόνα που παρουσίαζε η κυκλοφορία στους δρόμους, στις 17.00 το απόγευμα ήταν αυτή:

Όπως βλέπετε στον παραπάνω χάρτη, με «βαθύ κόκκινο» είναι χρωματισμένο σχεδόν ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα. https://t.co/1ATKWywCv0 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 27, 2026

Όπως βλέπετε, στην ανακοίνωση της Αττικής Οδού, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα από Ανθούσα έως Κηφισίας, όπου φτάνουν ακόμη και τα 20 λεπτά.