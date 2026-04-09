Κίνηση: Αδειάζει η Αθήνα για το Πάσχα – Μεγάλη έξοδος εκδρομέων με μποτιλιάρισμα σε δρόμους, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Η Αθήνα αδειάζει από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα στην επαρχία και στα νησιά. Από νωρίς οι δρόμοι που οδηγούν εκτός πρωτεύουσας έχουν γεμίσει με οχήματα, με την έξοδο των εκδρομέων να κορυφώνεται ώρα με την ώρα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στους δρόμους εντοπίζονται στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου και στην Αθηνών – Λαμίας μέχρι τον κόμβο Καλυφτάκη, όμως η εικόνα έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις πρωινές ώρες, όταν πολλά σημεία ήταν μπλοκαρισμένα και τα οχήματα κινούνταν σχεδόν σημειωτόν, από τους εκδρομείς του Πάσχα.

Όσον αφορά τις καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 15′-20′ από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα.

Την ίδια ώρα, αδιαχώρητο επικρατεί και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, με τα λεωφορεία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, ενώ έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα λιμάνια της Αττικής, όπου χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς.

Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 20 αναχωρήσεις πλοίων με περισσότερους από 20.000 επιβάτες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και από Ραφήνα και Λαύριο. Από τη Ραφήνα αναχωρούν πλοία προς Κυκλάδες με περίπου 7.400 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί εννέα απόπλοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε ένα 24ωρο πέρασαν περισσότερα από 49.000 οχήματα προς Κόρινθο και σχεδόν 38.000 προς Λαμία, αριθμοί που δείχνουν πως η φετινή πασχαλινή έξοδος είναι ακόμη πιο αυξημένη από πέρυσι.

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή σε όλο το οδικό δίκτυο, ενώ σε ισχύ βρίσκεται και απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση των εκδρομέων.