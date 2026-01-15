«Κίμων»: Το θωρηκτό «Αβέρωφ» υποδέχεται την υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra

Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα καθώς η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων» αναμένεται να φτάσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σε μία τελετή με υψηλό συμβολισμό και μηνύματα ισχύος και ενότητας.

Η άφιξη του «Κίμων» σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Η υποδοχή της Belharra αναμένεται να κορυφωθεί όταν 6 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα την υποδεχθούν στα ανοιχτά της Αίγινας. Στη συνέχεια, η φρεγάτα θα περάσει ανάμεσα από το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρης «Ολυμπιάς».

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) ξεκίνησαν οι διαδικασίες ρυμούλκησης του «Αβέρωφ» ώστε να απομακρυνθεί σχεδόν 1 μίλι από την ακτή για την μεγάλη υποδοχή.

Δείτε στο live του newsit.gr τις προετοιμασίες για την υποδοχή του «Κίμωνα».

Στη συνέχεια, το πλοίο θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα γύρω στις 29 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει η τελετή ενσωμάτωσης της φρεγάτας στον Στόλο.