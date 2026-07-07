Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στη Μύκονο ξανά η πρέσβης των ΗΠΑ – Άφιξη με φουσκωτό στο Nammos και υποδοχή με σαμπάνια

Στη Μύκονο βρίσκεται ξανά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα να επισκέπτεται το Nammos, στο νησί των Ανέμων. Η άφιξή της έγινε με φουσκωτό σκάφος, συνοδεία της προσωπικής της ασφάλειας.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φαίνεται πως διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τη Μύκονο, έφτασε στο γνωστό beach club, όπου την υποδέχθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Μπιλ Γουάιτ, με τον οποίο συνδέεται με φιλική σχέση.

Σύμφωνα με στιγμιότυπα που δημοσίευσε το Mykonoslive.tv, η Αμερικανίδα πρέσβης αποβιβάστηκε από μαύρο φουσκωτό σκάφος, ενώ αμέσως μετά την υποδέχθηκαν με ένα ποτήρι σαμπάνια.

Η ίδια εμφανίστηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη, ενώ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με μέλη του προσωπικού του Nammos.